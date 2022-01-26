На 3 недели закрыта плановая госпитализация в детские больницы в Москве

26 января. Mossovetinfo.ru - Мосгорздрав убедительно просит москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели, также на 3 недели закрыта плановая госпитализация в детские больницы в Москве. Об этом сообщают московские власти. Эти ограничения не распространяются на плановую госпитализацию при заболеваниях не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.



Это связано с тем, что за 2 недели число заболевших детей в столице выросло в 14 раз, говорится в сообщении на сайте Мосгорздрава.



Сообщается также, что в полном объёме без исключения всем детям будет оказываться экстренная медицинская помощь.