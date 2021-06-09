07:32 Город (Москва и область) В Мневниковской пойме создадут появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова
07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
19:10 Другое РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины
17:40 В России Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут использоваться для ревакцинации - Минздрав.
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова
07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро
07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера
18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители
17:07 Город (Москва и область) 32 пункта вакцинации от Covid‑19 заработали в МФЦ Подмосковья