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Город (Москва и область)     31.05.2021 14:43

На новой станции метро «Рижская» в Москве установят четыре эскалатора

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Теги:  метро  метрополитен  строительство 

31 мая. Mossovetinfo.ru — На станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро установят четыре эскалатора длиной 84 метра, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Работы по установке эскалаторов планируется начать в августе текущего года. В целом строительство основных конструкций станции уже завершено.

Станция «Рижская» будет иметь переход на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро, а также выход к Рижскому вокзалу. Открыть станцию для пассажиров планируется в 2022 году в составе участка БКЛ «Электрозаводская» - «Савеловская».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

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