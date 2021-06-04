На территории СВАО подобрана 71 стартовая площадка по программе реновации

4 июня. Mossovetinfo.ru — В рамках программы реновации жилья на территории Северо-Восточного административного округа подобрана 71 стартовая площадка, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Новое жилье по программе реновации в СВАО получают жители районов Северное Медведково, Бабушкинский, Южное Медведково, Северный, Лосиноостровский, Марьина Роща, Ярославский и Ростокино.



Подобранные стартовые площадки позволяют переселить по программе реновации более 30 тысяч человек.



В настоящее время по программе реновации в СВАО передано под заселение 18 новостроек. Более 5 тысяч человек из 23 домов уже получили новое жилье или находятся в стадии переезда.



Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов, в которых проживает 86,5 тысячи человек.