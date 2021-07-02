На участке РЖД Курская - Каланчевская с 3 июля введут реверсивное движение

2 июля. Mossovetinfo.ru - На участке РЖД между станциями Курская и Каланчевская с 3 июля введут реверсивное движение поездов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Реверсивное движение необходимо для реконструкции линии и увеличения ее пропускной способности.



Движение будет организовано по одному пути поочередно. 3 июля поезда пойдут по временному расписанию, а с 4 июля будет введен новый график движения. Согласно новому расписанию поезда их Подольска в Нахабино и обратно будут следовать каждые 18 минут. На Каланчевской они будут останавливаться у новой платформы, которая оборудована выходами и на Комсомольскую площадь, и на Каланчевскую улицу.



Интервалы движения на участках Подольск - Курский вокзал и Нахабино - Дмитровская останутся прежними. При этом, часть поездов сократит свои маршруты и будет следовать до Курского и Рижского вокзалов, а в некоторых случаях - до станций Царицыно и Стрешнево.



Реверсивное движение будет запущено на участке на 1 год. За это время на участке будет проложен еще один главный путь и реконструированы два существующих, будет завершено строительство подпорных стен и шумозащитных экранов, завершится реконструкция путепровода на Комсомольской площади. Станция Каланчевская станет современным транспортным хабом.



Все это позволит увеличить количество поездов на маршруте МЦД-2 и запустить маршрут МЦД-4.



Узнать обновленное расписание можно на вокзалах и остановках, а также в мобильных приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».