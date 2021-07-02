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Город (Москва и область)
02.07.2021, 15:53
Началась работа над новым генеральным планом Москвы
2 июля. Mossovetinfo.ru - Столичные власти начали работу над новым генеральным планом Москвы, сообщает РИА Недвижимос...
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Город (Москва и область)
02.07.2021, 12:47
Все случаи ОРВИ в Москве изначально будут рассматривать как COVID-19 — власти
2 июля. Mossovetinfo.ru - Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как потенциальный случай заражения коронави...
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Город (Москва и область)
02.07.2021, 12:15
В Москве на ИВЛ продолжают оставаться более 700 пациентов с COVID-19
2 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает опер...