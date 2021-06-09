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Город (Москва и область)     09.06.2021 07:16

Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

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Теги:  музеи  реставрация  ОКН 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова, Об этом сообщает mos.ru. Дом расположен в Москве по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2.

Особняк с двумя флигелями был построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году. Чехов жил в этом доме вместе со своей семьей с 1886 по 1890 год. Музей там открыли в 1954 году, спустя 50 лет после смерти писатели.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

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Карта места

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Теги: 
музеи  реставрация  ОКН 

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