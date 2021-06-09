14:23 Город (Москва и область) Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
14:04 Город (Москва и область) В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима
13:10 Город (Москва и область) Прививку от коронавируса в Москве можно будет сделать на работе
12:45 Город (Москва и область) Начало действия ограничений для большегрузов на МКАД вновь отложили
11:40 В России В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-10 с марта
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова
07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро
07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера
18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители