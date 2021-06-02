Началось благоустройство острова Балчуг

2 июня. Mossovetinfo.ru – Началось комплексное благоустройство острова Балчуг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Работы пройдут на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Кроме того, благоустроят Садовническую набережную, Садовническую улицу и два Раушских переулка.



В рамках благоустройства провода уберут под землю, реконструируют водосточную сеть, приведут в порядок тротуары, обновят покрытие проезжей части. Также будут установлены три новых остановки для общественного транспорта и 15 навигационных стел. При благоустройстве высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.



Работы планируется завершить к сентябрю.