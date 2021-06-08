 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     08.06.2021 07:09

Началось благоустройство Репинского сквера

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Репинский сквер в Москве приведут в порядок в рамках благоустройства острова Балчуг. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Работы по благоустройству сквера уже начались. «Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века», – рассказал Бирюков.

В telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы сообщается, что в северной части сквера будет создан променад с качелями. Кроме того, будут обновлены тротуары, обустроены две спортивные и две детские площадки. После благоустройства появится проход в сквер от Болотной набережной.

Комплексное благоустройство острова Балчуг началось в начале июня. Работы пройдут на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Кроме того, благоустроят Садовническую набережную, Садовническую улицу и два Раушских переулка.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

Возврат к списку

Лента новостей

08:30 Общество Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам

07:54 Общество В Москве 8 июня будет тепло и дождливо, возможен град

07:46 Город (Москва и область) В Москве и Подмосковье появится цифровая база таксистов

07:17 Город (Москва и область) Прививку от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» сделали почти 20 000 человек

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

Актуальные материалы

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители

17:07 Город (Москва и область) 32 пункта вакцинации от Covid‑19 заработали в МФЦ Подмосковья

12:34 Город (Москва и область) Московские власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

09:08 В России Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru