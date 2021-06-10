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Город (Москва и область)     10.06.2021 10:45

Начался второй этап благоустройства территории около станции БКЛ «Электрозаводская»

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Теги:  благоустройство  Электрозаводская  БКЛ 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Начался второй этап работ по благоустройству территории возле станции «Электрозаводская» Большой Кольцевой линии метро, сообщается на портале mos.ru, со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Работы пройдут на площади Журавлева, улицах Семеновский Вал, Золотой и Большой Семеновской.

В рамках работ будут обустроены тротуары, заменено асфальтобетонное покрытие, также будут обустроены новые пешеходные переходы и реконструированы 7 светофоров. Также будут установлены четыре современных остановочных павильона для пассажиров наземного общественного транспорта.

Помимо этого, планируется провести работы по озеленению, будет высажено около 70 деревьев, 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газоны общей площадью более 16 тысяч квадратных метров.

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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Электрозаводская  БКЛ 

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