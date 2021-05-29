Начинается реконструкция Симоновской набережной

29 мая. Mossovetinfo.ru – Начинается реконструкция Симоновской набережной. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, работы пройдут от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК).



Первый этап реконструкции включает создание улично-дорожной сети на участке от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточная. Работы планируется выполнить ща 10 месяцев.