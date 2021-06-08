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Город (Москва и область)     08.06.2021 09:14

Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  Троицкая линия 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Начинается возведение двух станций центрального участка Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Работы ведутся на будущих станциях «Академическая» и «Улица Строителей». В настоящее время производится ограждение стройплощадок.

На первом участке разместятся станции «Севастопольский проспект», «Академическая» и «Улица Строителей».

Общая протяженность новой Троицкой линии московского метро составит почти 40 километров. На ней расположатся 16 станций метро. Она соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо.


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Теги: 
метро  метрополитен  Троицкая линия 

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