Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

8 июня. Mossovetinfo.ru – Начинается возведение двух станций центрального участка Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Работы ведутся на будущих станциях «Академическая» и «Улица Строителей». В настоящее время производится ограждение стройплощадок.



На первом участке разместятся станции «Севастопольский проспект», «Академическая» и «Улица Строителей».



Общая протяженность новой Троицкой линии московского метро составит почти 40 километров. На ней расположатся 16 станций метро. Она соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо.