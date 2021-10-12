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Город (Москва и область)     12.10.2021 16:56

Названы основные приоритеты бюджета Москвы на 2022 год

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Теги:  Правительство Москвы  бюджет Москвы 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Президиум правительства Москвы одобрил проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», сообщается на портале mos.ru.

Согласно проекту, доходная часть бюджета Москвы в 2022 году составит 3261,46 миллиарда рублей. Расходы бюджета составят 3633,44 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет Москвы в 2022 году будет дефицитным.

Наибольшие затраты бюджета запланированы на развитие транспортной инфраструктуры (823 миллиарда рублей), социальную поддержку москвичей (602,9 миллиарда), развитие образования (463,4 миллиарда) и здравоохранения (499,2 миллиарда).

Проект бюджета должен быть внесен на рассмотрение Мосгордумы, а после утверждения депутатами, его должен подписать мэр Москвы Сергей Собянин.

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Теги: 
Правительство Москвы  бюджет Москвы 

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