Названы победители конкурса «Облик реновации»

9 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве подвели итоги международного конкурса на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации жилья.



Победителями стали 52 концепции, разработанные 39 российскими и зарубежными командами. Всего на конкурс было представлено 92 концепции.



По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, такое большое количество концепций-победителей связано с тем, что некоторые площадки, для которых разрабатывались концепции, настолько велики, что было принято решение отобрать для них несколько концепций. Это позволит сделать среду богаче и разнообразнее.



При выборе победителей, жюри из 32 экспертов основывалось на индивидуальности и архитектурном качестве предложений, а также фактической возможности реализации концепции с наименьшим количеством изменений.



Кузнецов отметил, что главной задачей конкурса было формирование индивидуального архитектурного стиля каждого квартала и эту идеологию удалось донести до конкурсантов.