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Город (Москва и область)     03.06.2021 10:46

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Теги:  вакансии  зарплаты  исследование 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, которые предлагаются в начале июня, сообщает ТАСС.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий - заместитель директора в сети салонов красоты. Ему предлагают зарплату до 300 тысяч рублей.

На втором месте вакансия, в которой ищется семейная пара для помощи по хозяйству в загородном доме. Работникам предлагается зарплата в 280 тысяч рублей с проживанием.

Дизайнеру-консультанту в мебельном салоне готовы платить 250 тысяч рублей в месяц. Столько же готовы платить Senior Javascript Fullstack разработчику в стартапе, а также технику-керамисту в стоматологической клинике.

Операционный директор в транспортной компании может рассчитывать на 200 тысяч рублей в месяц. Инженеру слаботочных систем предлагают зарплату в 190 тысяч рублей в месяц.

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Карта места

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Теги: 
вакансии  зарплаты  исследование 

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