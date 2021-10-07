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Город (Москва и область)
08.10.2021, 10:41
Названы вакансии с самыми большими зарплатами в Москве
8 октября. Mossovetinfo.ru – Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре, сообщает РИА Новости со с...
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Город (Москва и область)
07.10.2021, 16:18
В ЦАО и ЮАО появятся 38 новых магистральных маршрутов
7 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках развития маршрутной сети «Магистраль» в ноябре в Центральном и Южном администр...
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Город (Москва и область)
07.10.2021, 11:44
В Москве выявлено максимальное число заболевших COVID-19 за сутки с 12 июля
7 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 404 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ...