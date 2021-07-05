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Город (Москва и область)     05.07.2021 17:14

Непривитым сотрудникам МГУ запретили присутствовать в университете

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Теги:  МГУ  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Сотрудники МГУ, которые не привились от коронавируса, с сегодняшнего дня не смогут присутствовать на рабочих местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Соответствующее решение принял штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий МГУ.

При этом, сотрудники, которые привились только первым компонентом вакцины, могут по-прежнему присутствовать на рабочих местах.

Сообщается, что в МГУ открыты пункты вакцинации от коронавируса, а также запущен сервис электронной записи на прививку.

Образование входит в список отраслей, в которых до 15 августа должно быть вакцинировано не менее 60% сотрудников.

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Карта места

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Теги: 
МГУ  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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