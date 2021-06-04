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Город (Москва и область)     04.06.2021 15:31

Незаконное летнее кафе демонтировали на Тверской улице

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Теги:  летнее кафе  демонтаж  Тверская улица 

4 июня. Mossovetinfo.ru — В центре Москвы на Тверской улице демонтировали незаконное летнее кафе, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Незаконное кафе было смонтировано без оснований к размещению, вблизи пешеходного перехода и не было включено в схему размещения.

Глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский напомнил, что летние кафе должны располагаться не далее 5 метров от входа в стационарное предприятие, не менее, чем в 25 метрах от входа в метро, не менее, чем в 5 метрах от подземных переходов и не менее, чем в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия. При этом, летние кафе не должны мешать проходу пешеходов.

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Карта места

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Теги: 
летнее кафе  демонтаж  Тверская улица 

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