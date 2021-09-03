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Город (Москва и область)     03.09.2021 14:16

Незаконный комплекс металлических строений демонтирован в Лианозове

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Теги:  самострой  демонтаж 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Московском районе Лианозово демонтирован комплекс незаконно возведенных металлических строений, сообщили ИА МОССОВЕТ в московской Госинспекции по недвижимости.

Земельный участок на Илимской улице был предоставлен в аренду одной из коммерческих организаций. При этом, организация не имела права возводить на нем временные и капитальные здания и сооружения.

Однако, в нарушение условий договора, арендатор разместил на участке комплекс металлических строений. На земельный и кадастровый учет здания поставлены не были, имущественные права на них не оформлялись.

Нарушение было выявлено с помощью беспилотника. В результате арендатор добровольно демонтировал незаконные строения.

Руководитель московской Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что беспилотники оказывают большую помощь в отслеживании нарушений на труднодоступных территориях.

Кроме того, Овчинский сообщил, что примерно в половине случаев выявления незаконных построек, их демонтаж осуществляется силами самих нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Северном Медведокове появилась бесплатная парковка для местных жителей, организованная на месте незаконной платной стоянки.

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Карта места

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Теги: 
самострой  демонтаж 

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