17:55 Город (Москва и область) Поликлиники и детские сады с 15 по 19 июня будут работать в обычном режиме
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
15:04 Мнения Собянин: мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах
15:04 Город (Москва и область) В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:03 Город (Москва и область) Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
11:46 Город (Москва и область) Тоннели метро от Лианозово до поселка Северный готовы более чем наполовину
19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
14:23 Город (Москва и область) Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова