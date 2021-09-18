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Город (Москва и область)     18.09.2021 09:00

Общая явка на выборах в Москве превысила 23 процента

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18 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах депутатов Государственной Думы по Москве с учетом дистанционного электронного голосования превысила 23 процента. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Явка онлайн-голосования - 63,1 процента, это 16 процентов от числа избирателей в городе. Общая явка в Москве - 23,07%. Это данные на 08:00 мск 18 сентября.

В столице могут проголосовать 7 миллионов 587 тысяч избирателей. На электронное голосование зарегистрированы более двух миллионов человек.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь. Также опубликована схема одномандатных округов в Москве.

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Теги: 
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