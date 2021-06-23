16:10 Город (Москва и область) Около 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились индийским штаммом — Собянин
15:23 Общество В Москве побит температурный рекорд для 23 июня
14:32 В мире Британский эсминец попытался нарушить российскую границу в Черном море
14:12 Город (Москва и область) Власти Москвы сообщили о рекордном числе записавшихся на вакцинацию
13:28 Власть Вопрос введения федерального локдауна не обсуждается - Песков
09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19
10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве
13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль