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Город (Москва и область)     23.06.2021 16:10

Около 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились индийским штаммом — Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Около 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились индийским штаммом COVID-19, заявил в ходе совещания у президента России мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, индийский штамм требует вдвое больше иммунитета, чем уханьский штамм коронавируса. Это привело к тому, что выросло и общее количество заболевших, и к тому, что на 20-30% выросло число людей, у которых заболевание проходит в тяжелой форме, и к росту смертности от коронавируса.

В связи с появлением индийского штамма, расчетный коллективный иммунитет таковым не оказался.

Ранее сообщалось, что в Москве второй день подряд обновляется максимальное число умерших от коронавируса за сутки за все время пандемии.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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