Оперштаб опубликовал новую статистику по COVID-19 в Москве

6 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 498 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Госпитализировано 1 598 человек, на аппаратах ИВЛ находится 659 человек.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 6 019 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 114 человек.