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Город (Москва и область)     29.09.2021 14:27

Оперштаб опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 004 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Было госпитализировано 887 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 332 человека.

Также за сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 938 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 65 человек.

Ранее стало известно, что в России вновь обновлен показатель максимальной суточной смертности от коронавируса за все время пандемии.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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