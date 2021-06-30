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Город (Москва и область)     30.06.2021 11:44

Оперштаб опубликовал статистику по COVID-19 в Москве за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

30 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. В столицы выявлено 5 823 новых случая заражения.

За сутки госпитализировано 1 725 человек, скончались 117 пациентов. На ИВЛ находятся 678 человек. За сутки выздоровели ещё 5 574 пациента.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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