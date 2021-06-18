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Город (Москва и область)     18.06.2021 12:06

Оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу по Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

18 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве госпитализировано с коронавирусом 1 764 человека, сообщает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 9 056 случаев заражения коронавирусом (максимальное число заражений за все время пандемии).

Кроме того, за сутки от коронавируса выздоровели 3 784 пациента из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 78 человек.

На аппаратах ИВЛ в московских больницах находится 556 человек. Днем ранее на аппаратах ИВЛ находилось 532 пациента.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня введенные в Москве ограничения. Кроме того, в Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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