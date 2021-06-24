10:41 Город (Москва и область) Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса
10:02 Город (Москва и область) В летние кафе в Москве до 12 июля будут пускать без предъявления QR-кода
10:01 Город (Москва и область) Детям в Москве разрешили посещать кафе и рестораны без предъявления QR-кода
09:50 Город (Москва и область) Работодатели обязаны отстранять сотрудников от работы за отказ от вакцинации - оперштаб
09:18 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы разъяснил порядок обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг
09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19
10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве
13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль