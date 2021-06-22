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Город (Москва и область)     22.06.2021 15:06

Организаторы массовых мероприятий в Москве могут создать зоны, «свободные от ковида» - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин 

22 июня. Mossovetinfo.ru - С 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

В связи с осложнением ситуации с коронавирусом, с 12 июня в Москве были введены дополнительные ограничения. Кроме того, 16 июня Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин 

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