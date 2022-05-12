Отключать отопление в Москве начнут 14 мая

12 мая. Mossovetinfo.ru – В субботу, 14 мая, в Москве в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха коммунальные службы приступят к переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы, сообщают городские власти. Отключение отопления займет три дня. Сначала будут отключены промышленные и административные объекты, затем – жилые и социальные.