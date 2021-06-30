 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     30.06.2021 11:35

Открыт участок дороги Южное Бутово - Щербинка

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дороги  строительство 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Открыт участок дороги, которая соединила Щербинку со столичным районом Южное Бутово. Это третий этап проекта Воскресенское – Каракашево – Щербинка. Она проходит Остафьевского шоссе до Чечерского проезда. Как сообщает АГН «Москва», в церемонии открытия дороги принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие новой дороги позволит жителям Щербинки быстрее добираться до станций Бутовской линии метро. Кроме того, для жителей Бутова улучшится доступность станции «Щербинка» МЦД-2. Для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта установлено семь остановочных павильонов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дороги  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

11:50 В России В России второй день подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

11:44 Город (Москва и область) Оперштаб опубликовал статистику по COVID-19 в Москве за сутки

11:35 Город (Москва и область) Открыт участок дороги Южное Бутово - Щербинка

10:55 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлена фальсифицированная молочная продукция

10:12 Происшествия Брат футболиста Александра Кокорина задержан за драку в центре Москвы - СМИ

Актуальные материалы

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru