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Город (Москва и область)     06.09.2021 12:14

Открыто движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

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Теги:  строительство  дороги  Северо-Восточная хорда  СВХ  открытие 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли движение по участку Северо-Восточной хорды, соединяющему Открытое и Ярославское шоссе с развязкой на пересечении с проспектом Мира.

Строительство участка было завершено раньше срока. Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что данный участок планируется открыть в ноябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на открытии участка, заявил, что в составе СВХ осталось построить всего один участок, который соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. Его строительство планируется завершить в следующем году, после чего СВХ будет полностью готова.

Кроме того, до 2023 года планируется соединить СВХ в районе Некрасовки с новой трассой на Казань, однако сама СВХ уже в следующем году будет работать в полном объеме.

По словам мэра, запуск СВХ в полном объеме позволит улучшить транспортную ситуацию в половине города, ситуацию на МКАД, а также снизить трафик в центре Москвы.

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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  Северо-Восточная хорда  СВХ  открытие 

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