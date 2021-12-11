Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

11 декабря. Mossovetinfo.ru. - В праздничные дни – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.



9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час.



Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.