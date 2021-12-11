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Город (Москва и область)     11.12.2021 14:38

Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

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Теги:  парковка  Новый год 

11 декабря. Mossovetinfo.ru. - В праздничные дни – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.

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Карта места

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Теги: 
парковка  Новый год 

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