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Город (Москва и область)     18.06.2021 10:14

Павильоны «Здоровая Москва» с 21 июня будут открыты только для вакцинации

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Теги:  Здоровая Москва  здравоохранение  диспансеризация  парки  вакцинация 

18 июня. Mossovetinfo.ru — В связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом, в павильонах «Здоровая Москва» приостанавливается проведение диспансеризаций, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, медработники, которые проводили диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» усилят выездные службы поликлиник и бригады вакцинации в городских парках.

При этом, в павильонах по-прежнему будет проводится вакцинация от коронавируса в порядке живой очереди. Время работы павильонов ограничивать не будут, они будут работать пока прививку не получат все желающие в течение дня.

«Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект «Здоровая Москва», и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города», - заявила Ракова.

Павильоны проверки здоровья «Здоровая Москва» начали работать в московских парках 11 мая. Всего было открыто более 40 павильонов. Они оснащены диагностическим оборудованием, которое позволяет провести первичную диспансеризацию и разгрузить поликлиники. Результаты исследований доступны в электронной медицинской карте. Кроме того, в павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку от коронавируса.

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Карта места

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Теги: 
Здоровая Москва  здравоохранение  диспансеризация  парки  вакцинация 

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