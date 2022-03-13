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Город (Москва и область)     13.03.2022 19:24

Погода днем на предстоящей неделе в Московском регионе будет с плюсовыми температурами

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Теги:  Москва  Московская область  погода 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Спокойная весенняя погода до +2...+5 градусов днем и - до -5...-12 – ночью, ждет жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в воскресенье 13 марта.

С 14 по 20 марта ожидается переменная облачность из-за повышенного атмосферного давления.

Пик холода, который пришелся на предыдущую неделю, завершился.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода 

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