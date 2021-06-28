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Город (Москва и область)     28.06.2021 16:51

Погода в Москве до конца недели останется неустойчивой

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Погода в Москве до конца недели останется неустойчивой, небольшие дожди ожидаются в течение всей недели, сообщает Гидрометцентр.

«Циклон и атмосферный фронта с запада принесут дожди с грозами и понизят температуру до комфортных значений», - говорится в сообщении.

Дожди в течение недели ожидаются кратковременными, температура воздуха до конца недели на уровне 21-26 градусов тепла.

В понедельник в Москве прошли интенсивные дожди, выпало около 70% месячной нормы осадков.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

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