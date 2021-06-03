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Город (Москва и область)     03.06.2021 14:51

Прививку от коронавируса в Москве сделали 1,5 миллиона человек

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Более 1,5 миллиона человек в Москве сделали прививку от коронавируса, сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ежедневно прививку от коронавируса в Москве делают около 10 тысяч человек. В столице работает около 200 пунктов вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по темпам вакцинации Москва отстает от любого европейского города.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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