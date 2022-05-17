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Город (Москва и область)     17.05.2022 10:47

Продажи вторичного жилья в Москве упали в апреле на 34%

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Теги:  жилье  Росреестра 

17 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве в апреле 2022 года зарегистрировано 11 тысяч 395 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Об этом сообщает столичное управление Росреестра. Это на 37,5 процента меньше, чем в марте 2022 года (18 234). По сравнению с апрелем 2021 года показатель снизился на 34,3 процента (17 345), а по отношению к 2020 году за аналогичный период результат увеличился на 119,3 процента (5 196).

Всего с января по апрель 2022 года зарегистрировано 52 345 переходов прав на вторичном рынке, рассказал сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Общий показатель за четыре месяца равен объему сделок в прошлом году, с небольшой разницей в 4 договора. По сравнению с 2020 годом число сделок увеличилось на 33,2 процента.

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Теги: 
жилье  Росреестра 

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