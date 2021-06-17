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Город (Москва и область)     17.06.2021 09:10

Проценко рассказал о случаях заболевания коронавирусом после прививки

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Теги:  Денис Проценко  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram рассказал о пациентах, которые заразились коронавирусом после прививки.

По словам Проценко, впервые в больницу в Коммунарке пациент, заразившийся коронавирусом после прививки, попал 30 декабря прошлого года. С тех пор в больнице было отмечено 136 таких пациентов.

При этом, большинство пациентов, которые заразились коронавирусом уже начав прививаться, получили только первый компонент вакцины.

В общей сложности за этот период в больнице прошли лечение 23 280 пациентов с коронавирусом.

Ранее Проценко заявил, что вакцина не способна обеспечить 100-процентную защиту от заболевания, однако позволяет легче перенести болезнь, так как позволяет организму подготовится к заболеванию.

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Теги: 
Денис Проценко  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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