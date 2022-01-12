 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Город (Москва и область)     12.01.2022 12:20

Путин: есть пара недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Владимир Путин  коронавирус  COVID-19 

12 января. Mossovetinfo.ru — У России есть «пара недель» для подготовки к новой волне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Президент поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее не исключил, что город может столкнуться с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивался в предыдущие волны заболеваемости.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Владимир Путин  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

12:20 Город (Москва и область) Путин: есть пара недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии COVID-19

11:19 Другое Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо»

16:59 Город (Москва и область) Собянин ожидает значительного роста заболеваемости COVID-19 в Москве в течение 7-10 дней

09:37 Общество В Казахстане пройдена острая фаза контртеррористической операции – президент

13:14 Мнения Путин: внутренние и внешние деструктивные силы воспользовались протестными акциями по поводу цен на топливо в Казахстане

Актуальные материалы

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

19:21 Город (Москва и область) Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru