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Город (Москва и область)     12.11.2021 09:49

Пятиэтажный апарт-комплекс введен в Тверском районе

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Теги:  Москва  Тверской район  апартаменты 

12 ноября, Mossovetinfo.ru - Застройщик ООО «Русские отели» получил разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома «Долгоруковская 25», расположенного в Тверском районе (ЦАО). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, - сообщает комитет.

В двух пятиэтажных корпусах предусмотрено более 40 апартаментов. Площадь комплекса площадь комплекса около 7 тыс. кв. м.

Москомстройинвест сообщает, что объект имеет собственный двор.

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Теги: 
Москва  Тверской район  апартаменты 

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