Пятиэтажный апарт-комплекс введен в Тверском районе

12 ноября, Mossovetinfo.ru - Застройщик ООО «Русские отели» получил разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома «Долгоруковская 25», расположенного в Тверском районе (ЦАО). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, - сообщает комитет.



В двух пятиэтажных корпусах предусмотрено более 40 апартаментов. Площадь комплекса площадь комплекса около 7 тыс. кв. м.



Москомстройинвест сообщает, что объект имеет собственный двор.