Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится с 1 по 13 октября

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится в период с 1 по 13 октября, сообщает пресс-служба МЖД.



Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ на участке Дмитров - Каналстрой и станциях Каналстрой и Москва-Бутырская. В указанный период будут проведены работы по выправке пути, замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке щебеночного балласта.



В связи с проведением работ у ряда пригородных электричек будет изменено время отправления и прибытия, у некоторых электропоездов будет изменен маршрут, ряд электричек будет выведен из расписания.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».