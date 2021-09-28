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Город (Москва и область)     28.09.2021 14:14

Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится с 1 по 13 октября

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Теги:  электрички  МЖД  расписание  изменения расписания 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится в период с 1 по 13 октября, сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ на участке Дмитров - Каналстрой и станциях Каналстрой и Москва-Бутырская. В указанный период будут проведены работы по выправке пути, замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке щебеночного балласта.

В связи с проведением работ у ряда пригородных электричек будет изменено время отправления и прибытия, у некоторых электропоездов будет изменен маршрут, ряд электричек будет выведен из расписания.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД  расписание  изменения расписания 

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