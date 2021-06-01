Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в июне

1 июня. Mossovetinfo.ru — Расписание пригородных электропоездов Горьковского направления МЖД изменится в июне в связи со строительством нового главного пути на перегоне Стройка - Балашиха, сообщается на официальном сайте МЖД.



В настоящий момент на данном перегоне действует один путь. Строителям предстоит подготовить 2,5 километра земляной насыпи для укладки пути и установки опор контактной сети.



Работы будут проходить по воскресным дням 6, 13, 20 и 27 июня с 00:30 до 16:30.



Кроме того, в связи со строительством многоуровневой развязки в районе станции Нижегородская (Карачарово), в районе станции в июне будет закрыт второй главный путь.



В связи с этим ряд пригородных электричек, курсирующих между курским вокзалом и станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная будет выведен из расписания, ряд электричек до Балашихи будут следовать до Железнодорожного, у некоторых электричек появятся дополнительные остановки на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».