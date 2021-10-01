Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 4 по 29 октября

1 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также поездов МЦД-2 изменится с 4 по 29 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ, сообщается на официальном сайте МЖД.



В указанный период будет проведена укладка бесстыковых путей на участках Москва-товарная-Курская – Люблино-сортировочное и Москва-Рижская – Подмосковная. Кроме того, с 10 по 20 октября будут заменены пролетные строения на железнодорожном мосту через реку Оку в районе Серпухова.



В связи с проведением работ у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, у части поездов будет изменен маршрут движения.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».