 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     01.10.2021 12:24

Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 4 по 29 октября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЖД  электрички  расписание  изменение расписания 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также поездов МЦД-2 изменится с 4 по 29 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ, сообщается на официальном сайте МЖД.

В указанный период будет проведена укладка бесстыковых путей на участках Москва-товарная-Курская – Люблино-сортировочное и Москва-Рижская – Подмосковная. Кроме того, с 10 по 20 октября будут заменены пролетные строения на железнодорожном мосту через реку Оку в районе Серпухова.

В связи с проведением работ у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, у части поездов будет изменен маршрут движения.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЖД  электрички  расписание  изменение расписания 

Возврат к списку

Лента новостей

12:58 Власть Голикова заявила, что локдаун в России объявлять не будут

12:24 Город (Москва и область) Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 4 по 29 октября

11:35 Общество Почти 4000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки

11:29 В России В России четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19

10:53 В России Сбербанк с 1 октября повысил базовые ставки по ипотеке

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru