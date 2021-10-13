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Город (Москва и область)     13.10.2021 10:29

Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в воскресенье, 17 октября

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Теги:  электрички  МЖД  расписание  изменение расписания 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Расписание некоторых пригородных электричек Павелецкого направления МЖД, а также аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово» изменится в воскресенье, 17 октября, сообщается на официальном сайте МЖД.

Расписание изменится в связи с работами по замене стрелочного перевода на участке Домодедово - Бирюлево-Товарная. Работы будут проводиться с 19:30 17 октября до 06:00 18 октября.

В указанный период у ряда пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Из расписания будут выведены два аэроэкспресса (отправлением в 22:30 и 23:02), а также электричка Москва - Домодедово (отправлением в 19:18). Поезд №6412 Барыбино – Москва (в 17:53) проследует укороченным маршрутом – до станции Домодедово.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД  расписание  изменение расписания 

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