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Город (Москва и область)     06.10.2021 10:34

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 9 по 11 октября

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Теги:  МЖД  электрички  расписание  изменение расписания 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Савеловского и белорусского направления МЖД, поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в предстоящие выходные с 9 по 11 октября, сообщается на официальном сайте МЖД.

Расписание будет изменено в связи с проведением путевых работ в районе станции Москва-Бутырская. Чтобы сохранить объемы движения в будние дни, работы будут проводиться с 04:00 9 октября до 01:00 11 октября.

У ряда пригородных электричек и поездов МЦД-1 будет изменено время отправления и прибытия, рад электричек будет следовать по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная.

Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание  изменение расписания 

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