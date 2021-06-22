Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершат в III квартале 2022 года

22 июня. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе планируется завершить в III квартале 2022 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



В ходе работ будет реконструировано 5 километров дорог, построено четыре искусственных сооружения, надземный пешеходный переход.



В результате реконструкции развязки улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский и Бабушкинский, а также подмосковных Мытищ.