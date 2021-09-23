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Город (Москва и область)     23.09.2021 09:59

Рекордные 88 тысяч ДДУ зарегистрированы в Москве за восемь месяцев 2021 года

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Теги:  Росреестр  ДДУ  жилье  статистика 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В период с января по август 2021 года в Москве было зарегистрировано 88 423 договора долевого участия (ДДУ), сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.

Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в 1,2 раза больше, чем в январе-августе 2019 года.

При этом, на первичном рынке жилья зафиксировано 58 642 договоров, что на 40% больше, чем в 2020 году (41 729 ДДУ) и на 2,5% больше, чем в 2019 году (57 185 ДДУ).

В сфере нежилых помещений в январе-августе текущего года заключен 29 781 ДДУ, что стало абсолютным рекордом за все время статистических наблюдений.

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Карта места

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Теги: 
Росреестр  ДДУ  жилье  статистика 

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