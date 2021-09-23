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23.09.2021, 11:40
В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с начала августа
23 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве было выявлено 3 445 новых случаев заражения коронавирусом, с...
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Город (Москва и область)
23.09.2021, 10:35
После реконструкции открыта станция Апрелевка, которая станет частью МЦД-4
23 сентября. Mossovetinfo.ru – На станции Апрелевка, Киевского направления МЖД, открылся новый пригородный вокзал, ко...
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Город (Москва и область)
23.09.2021, 09:59
Рекордные 88 тысяч ДДУ зарегистрированы в Москве за восемь месяцев 2021 года
23 сентября. Mossovetinfo.ru – В период с января по август 2021 года в Москве было зарегистрировано 88 423 договора долево...