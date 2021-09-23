Рекордные 88 тысяч ДДУ зарегистрированы в Москве за восемь месяцев 2021 года

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В период с января по август 2021 года в Москве было зарегистрировано 88 423 договора долевого участия (ДДУ), сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.



Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в 1,2 раза больше, чем в январе-августе 2019 года.



При этом, на первичном рынке жилья зафиксировано 58 642 договоров, что на 40% больше, чем в 2020 году (41 729 ДДУ) и на 2,5% больше, чем в 2019 году (57 185 ДДУ).



В сфере нежилых помещений в январе-августе текущего года заключен 29 781 ДДУ, что стало абсолютным рекордом за все время статистических наблюдений.