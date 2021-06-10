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Город (Москва и область)     10.06.2021 19:24

Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут

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Теги:  ремонт дорог 

10 июня. Mossovetinfo.ru - Работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся из-за непогоды. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

В выходные в Москве поддаются сильные дожди, грозы и град. Ранек сообщалось, что участок Тверской улицы полностью перекроют с вечера 11 июня по 14 июля.

Новые даты ремонта и перекрытий будут объявлены позднее.

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Карта места

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Теги: 
ремонт дорог 

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