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Город (Москва и область)
10.06.2021, 19:24
Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
10 июня. Mossovetinfo.ru - Работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносят...
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Город (Москва и область)
10.06.2021, 14:03
Два речных маршрута запустят в Москве в 2022 году
10 июня. Mossovetinfo.ru — С 2022 года в Москве запустят два городских речных маршрута, сообщает АГН «Москва» со ссылкой...
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Город (Москва и область)
10.06.2021, 11:30
В Москве впервые с середины января выявлено более 5000 новых случаев коронавируса
10 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 245 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает...