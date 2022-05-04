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Город (Москва и область)     04.05.2022 14:45

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве

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Теги:  Москва  парад  репетиция 

4 мая, Mossovetinfo.ru - В среду, 4 мая, в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы.

Репетиция парада 1.JPG

Ранее сообщалось, что всего авиационную часть Парада Победы будут представлять 77 самолетов и вертолетов, - по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня на селекторном совещании.

Фото: ИА МОССОВЕТ
репетиция парада.JPG

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Теги: 
Москва  парад  репетиция 

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